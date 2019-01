Renault : Carlos Ghosn remplacé par l'ancien président de Michelin ?

Carlos Ghosn est enfermé dans une des cellules de la prison de Tokyo (Japon) depuis deux mois. À l'extérieur, les grandes manœuvres ont commencé pour lui succéder à la tête de l'alliance Renault-Nissan. Deux membres du cabinet de Bruno Le Maire sont arrivés mercredi 16 janvier au Japon. Depuis Paris, le ministre de l'Économie demande un nouveau PDG pour le constructeur français.

Senard pressenti

Le favori est Jean-Dominique Senard, le président sortant de Michelin. Le spécialiste de l'industrie automobile Bernard Julien juge qu'il a "de l'expérience, des connaissances et de la distance". Thierry Bolloré prendrait la direction générale de Renault, qui assure déjà la transition. Le conseil d'administration de Renault aura lieu dans les prochains jours. La France tourne la page Carlos Ghosn, de plus en plus isolé au fond de sa cellule de Tokyo.