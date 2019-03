Photo Hebdo : l'actualité de la semaine en images

Carlos Ghosn a été libéré jeudi 7 mars après plus de cent jours de détention au Japon. L'ancien patron de Renault n'a plus de passeport et a interdiction de se connecter à internet. Dans l'Alabama, au sud-est des États-Unis, des vents allant jusqu'à 270 km/h ont ravagé le paysage et causé la mort de 23 personnes. Soixante-six ans après sa mort, Joseph Staline est célébré mardi 5 mars. Le "petit père des peuples" est responsable de millions de morts.

Les mannequins Chanel en larmes

À Paris, les mannequins de la Fashion Week pleurent Karl Lagerfeld disparu le 19 février dernier. L'ultime défilé Chanel du couturier a été unanimement salué mardi 5 mars. Une photo inédite montre les ondes de choc que provoquent les avions lorsqu'ils franchissent le mur du son. La Nasa à l'origine de cette image, cherche à mettre au point un appareil supersonique beaucoup moins bruyant.

