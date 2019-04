Photo hebdo : 900 millions d'Indiens appelés aux urnes

Une Soudanaise drapée de blanc harangue la foule. Une inconnue devenue une icône, symbole de la lutte contre la dictature. En Inde, c'est en revanche la démocratie en format géant. 900 millions d'électeurs et d'électrices votent pour les élections législatives. En Israël, le pouvoir, Benjamin Netanyahu le garde. Avec son épouse, il savoure la victoire.

Sale temps, en revanche, pour Carlos Ghosn, qui se met en scène en vidéo pour dénoncer un complot. Un grand patron tombé en disgrâce, comme dans un trou noir. Celui-là, bien réel, défie notre conception du temps et de l'espace. C'est la première fois qu'un trou noir est photographié. Enfin, à l'est de la Chine, pour la course annuelle des bateaux-dragons, tradition centenaire, 10 000 membres d'équipage s'affrontent. Des Chinois qui font monter le prix du porc. Une épidémie de peste qui décime les cochons. Résultat : les cours flambent.

