DIRECT. Carlos Ghosn s'exprime pour la première fois depuis sa fuite du Japon : regardez sa conférence de presse à Beyrouth

: Bonjour , vous pouvez suivre toute la conférence de Carlos Ghosn dans le flux vidéo de notre direct juste ici.

: Est-ce télévisé ? Meilleurs vœux à toute la rédaction et un grand merci pour votre travail journalier !

: L'ancien patron de Renault-Nissan est accompagné de son épouse et de l'un de ses avocats.

: La conférence de presse de Carlos Ghosn est sur le point de commencer.

: Des journalistes et des badauds se pressent aux entrées de la maison pour tenter d'apercevoir le patron déchu qui a fui la justice japonaise pour se réfugier au Liban.









: Ca s'agite devant la maison où réside l'ancien patron de Renault-Nissan au Liban. L'AFP diffuse une photo d'une voiture, qui pourrait appartenir à Carlos Ghosn, quittant la propriété avec une femme à son bord.





: Le point commun entre l'OPA de Mittal sur Arcelor, l'affaire François Fillon ? La présence de l'hyperactive agence de communication d'Anne Méaux, Image 7, qui organise mercredi la prise de parole de Carlos Ghosn. Voici cinq choses à savoir sur cette agence, par l'AFP.

• Carlos Ghosn donnera cet après-midi à Beyrouth une conférence de presse. Une première apparition publique où il pourrait éclaircir les circonstances de sa fuite du Japon, où il est accusé de malversations financières.

: Bonjour @Marie, la conférence doit démarrer à 14 heures, vous pourrez la suivre dans un direct qui sera publié prochainement.

: Bonjour FI, à quelle heure se tiendra la conférence de C, Ghosn ? Vous prévoyez un direct ?

: Les avocats de Carlos Ghosn au Japon ont bloqué la saisie par les enquêteurs d'un PC et autres objets utilisés par l'ancien patron de Nissan avant sa fuite au Liban. "En vertu du secret professionnel liant un avocat et son client, nous avons exercé notre droit de refus de saisie, comme précisé dans l'article 105 du Code de procédure pénale, et nous leur avons demandé de partir sans accéder à nos bureaux", a précisé l'équipe de défense dans un communiqué.

: Selon BFMTV, Carlos Ghosn entend rendre publics des documents prouvant son innocence. Il entend également citer les personnes qui, selon lui, l'ont dénoncé auprès de la justice. Il ne compte pas en revanche donner de détails sur sa fuite pour échapper à la justice japonaise.

: La conférence de presse de Carlos Ghosn débutera à 14 heures (heure de Paris). Selon BFMTV, l'ancien patron de Nissan tiendra d'abord un propos liminaire de quinze minutes en anglais sur les accusations qui le visent. Il n'a pas prévu de s'asseoir derrière une table, mais d'être au milieu des journalistes. Il doit ensuite enchaîner avec une session de questions-réponses en français ou en anglais pendant une heure et demie.

: Libération et Aujourd'hui en France titrent sur la fuite de Carlos Ghosn au Liban. L'ex-patron de Nissan doit donner une conférence de presse aujourd'hui à Beyrouth. Hier, le Japon a émis un mandat d'arrêt contre son épouse, Carole Ghosn, pour faux témoignage.











