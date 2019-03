DIRECT. Le procureur de Tokyo fait appel de la demande de libération sous caution de Carlos Ghosn

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Une tribune "creuse", du "blabla". Voilà la réaction de la députée européenne Les Républicains Nadine Morano après la publication d'une tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe. "C'est le macronisme, la France doit s'effacer dans ce fédéralisme européen", a encore jugé la députée sur franceinfo ce matin.







(SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP)



: À l'automne 2018, une équipe de chercheurs de Lausanne, en Suisse, annonçait avoir réussi à faire remarcher trois paraplégiques, grâce à des électrostimulations. Quelques mois après, franceinfo a rencontré l'un de ces trois hommes. Voici notre reportage :





: Bonjour @Nouchema, un char a en effet foncé dans la foule hier soir lors du défilé nocturne du carnaval à Basse-Terre. Sur Facebook, Guadeloupe La 1ère montre des images de l'accident. "Le véhicule aurait rencontré un problème avec ses freins", précise la chaîne locale sur son site. "Selon les premiers éléments, il y aurait 15 blessés dont deux graves."

: Des infos complémentaires concernant l’accident de Basse terre pendant le carnaval nocturne de ce lundi soir ?Un des chars du cortège aurait perdu le contrôle et a fini sa course dans la foule : carnaval annulé et une quinzaines de personnes ont été blessés. Soins encore en cours. (Courage aux familles des victimes)

: Contactées par nos soins, la SNCF et la RATP se sont expliquées. Si des trains restent allumés à l'arrêt, c'est uniquement en hiver, pour éviter que leurs moteurs ne gèlent ou pour maintenir la rame à une température acceptable pour les voyageurs. "S'il fait trop froid et que les batteries gèlent, la locomotive aura des difficultés à se mettre en route et on va se retrouver avec des retards ou des trains supprimés", précise Christophe Lecomte, de la CGT Cheminots d'Amiens. Tous les détails dans notre article.

: "Les locomotives restent juste sous mes fenêtres, arrêtées mais en marche pendant une demi-heure à 2 heures. Ces fumées diesel donc toxiques rentrent dans les appartements."



Cette curiosité n'a rien d'anecdotique : elle provoque des nuisances environnementales – lorsque les locomotives roulent au diesel – et sonores – dans tous les cas – non négligeables.

: Des trains à l'arrêt, toutes lumières et moteur allumés, pendant des heures, parfois pendant toute une nuit. C'est la situation étonnante dénoncée à Amiens et Bourg-la-Reine par plusieurs internautes dans le cadre de notre enquête participative #AlertePollution. Nous nous sommes penchés sur le sujet.







: Plusieurs centaines de personnes ont été bloquées en gare du Mans ce matin, en raison de travaux d'aiguillages retardés par une panne de train. Plusieurs TER ont été supprimés. Des retards sont encore prévus sur des TER et TGV "jusqu'à 9H00", heure à laquelle le trafic devrait être revenu à la normale, selon un porte-parole de la SNCF.

: On fait une pause dans ce live ? Le parc zoologique de Sydney (Australie) a assisté à la naissance de trois petits tigres, en janvier. Il y a quelques jours, c’était le moment de peser les bébés. Le zoo a diffusé les images de ce court moment :







(Taronga Zoo via Storyful)

: Un nouveau renfort venu de la droite. Après Jean-Pierre Raffarin, le ministre de la Culture Franck Riester annonce sur Twitter que le parti de centre droit Agir, fondé par d'anciens membres des Républicains, va "prendre part au mouvement de refondation de l'Europe voulu par Emmanuel Macron".

: C'est un véritable "trésor scientifique" qui vient d'être découvert dans cet "espace mystique". Des archéologues mexicains ont trouvé des centaines de vestiges de très grande valeur dans une grotte située sur le site maya de Chichen Itza, dans le Yucatan. Il s'agit de sept offrandes, notamment des brûleurs d'encens en céramique ainsi que d'autres objets.







(ESPECIAL / NOTIMEX / AFP)

: C'était il y a un mois, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Pour une querelle de voisinage, une femme psychologiquement instable mettait le feu à un immeuble, faisant 10 morts et 96 blessés. Aujourd'hui, une marche est organisée par les habitants pour rendre hommage aux victimes. Les survivants, eux, se sentent abandonnés. Nous les avons rencontrés.



(MAXPPP)



: "C'est une humiliation pour les Algériens, c'est une provocation. C'est fini ces régimes de 10 ans et de 20 ans, c'est terminé. Ce pouvoir politique absolutiste veut gouverner l'Algérie avec les méthodes du XVIIIe, du XIXe, peut-être celles du XXe siècle : nous sommes au XXIe."



L'ancien Premier ministre était ce matin sur franceinfo. Il a commenté les manifestations de "la jeunesse", qui s'oppose en ce moment à la candidature pour un cinquième mandat à la tête de l'Algérie d'Abdelaziz Bouteflika.

: Pour rappel, le juge avait décidé quelques heures plus tôt d'accepter la requête de libération de l'ex-patron de Renault et Nissan, moyennant le versement d'une caution de quelque huit millions d'euros et sous conditions restrictives garantissant qu'il resterait au Japon et ne pourrait pas détruire des preuves.

: #GHOSN Le bureau des procureurs de Tokyo fait appel de la décision du tribunal d'autoriser la mise en liberté sous caution de Carlos Ghosn, indique le tribunal de la capitale japonaise.

: "On met fin à une détention qui était absolument cruelle et brutale." L'avocat de la famille de Carlos Ghosn a réagi, sur LCI, après l'annonce d'une possible libération de l'ex-patron de Renault.





: "Nous sommes assez consternés par le fait qu'il n'y a jamais de calendrier précis."



La révision de loi de bioéthique qui intègre l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules sera "probablement reportée", a annoncé le gouvernement hier.

: C'est en tout cas ce que semblent penser les chercheurs, @damien. La nouvelle intervient dix ans après le premier cas confirmé d'un patient souffrant du sida s'étant remis de cette maladie mortelle. Les deux patients ont subi des transplantations de moelle osseuse. "En parvenant à une rémission sur un deuxième patient tout en utilisant une approche similaire, nous avons montré que le [premier patient] n'a pas été une anomalie", a expliqué le chercheur Ravindra Gupta, professeur à l'université de Cambridge. Nous vous en disons plus dans cet article.

: "Le patient de Londres" pourrait etre une éventuelle lueur d'espoir ??

: Sur sa une, le quotidien régional Nord Littoral évoque pour sa part les conséquences du Brexit. "En guise de protestation, les douaniers intensifient les contrôles", décrit le journal de la région de Calais.







: A l'heure actuelle, il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 24 buts à son compteur. Kylian Mbappé fait aujourd'hui la une de L'Equipe. "A seulement 20 ans, Kylian Mbappé profite de l'absence de Neymar pour s'imposer comme le leader du PSG", écrit le quotidien sportif.







: Il est l'heure de faire un tour dans les kiosque. Plusieurs quotidiens évoquent ce matin la tribune intitulée "Pour une renaissance européenne" écrite par Emmanuel Macron. Pour rappel, voici ce qu'elle contient.











: Des échauffourées ont eu lieu hier soir à Grenoble (Isère), deux jours après la mort de deux jeunes. Les pompiers et les forces de l'ordre ont été ciblés par de nombreux projectiles. Des boules de pétanque et des cocktails Molotov ont notamment été jetés depuis les toits ou les étages des immeubles. France Bleu Isère vous raconte cette soirée de tension.

: Son nom ne figurera pas sur les bulletins de vote. Dans une interview accordée à la chaîne News 12, Hillary Clinton annonce qu'elle ne se présentera pas aux élections présidentielles américaines de 2020. "Je ne me présente pas mais je vais continuer à travailler, à défendre ce en quoi je crois", a déclaré l'ancienne adversaire démocrate de Donald Trump.

: Le ciel restera chargé de la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est avec des averses et du vent. Partout ailleurs, le temps s'améliorera. Le soleil dominera l'après-midi au sud de la Garonne, autour de la Méditerranée et en Rhône-Alpes. Voici les températures :



Mardi matin :







Mardi après-midi :





: Quel temps fera-t-il aujourd'hui ? Ce sera beaucoup plus calme qu'hier, selon les prévisions de Météo France.







: "Nous saluons l'étape importante franchie aujourd'hui" qui permet de "lever une partie des incertitudes qui pesaient sur nos employés quant à leur avenir", a déclaré Ford dans un communiqué. Le constructeur a précisé qu'il s'agissait d'un plan social "très complet" comprenant "un plan reclassement et de retraite anticipée de même que des mesures visant à aider les salariés à retrouver un emploi".

: Cette décision lève le dernier obstacle à une fermeture de l'usine de boîtes de vitesse automatiques qui emploie 850 personnes. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a homologué hier soir le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford pour l'usine de Blanquefort (Gironde).







(GEORGES GOBET / AFP)

: De nouvelles échauffourées ont opposé hier soir forces de l'ordre et habitants du quartier Mistral à Grenoble, a rapporté la préfecture. Elle ajoute avoir constaté plusieurs départs de feu de poubelles et de véhicules. Cela intervient deux jours après la mort de deux jeunes alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Pour rappel, voici ce que l'on sait de cette affaire.

: L'agence japonaise Kyodo (en anglais) donne plus de détails sur les conditions de la libération de Carlos Ghosn. L'ex-patron de Renault aura notamment interdiction de quitter le Japon s'il sort de prison. Sa résidence sera également surveillée avec des caméras.

: Le tribunal a estimé que le risque de fuite ou d'altération de preuves était faible, a précisé la chaîne publique NHK (en anglais). Le montant de la caution a été fixé à un milliard de yens, soit 8 millions d'euros.

: #GHOSN Il s'agit d'une surprise qui pourrait permettre à Carlos Ghosn, incarcéré depuis plus de trois mois, de sortir de prison dès aujourd'hui. Le tribunal de Tokyo a annoncé qu'il acceptait la mise en liberté sous caution de l'ancien PDG de Renault.







(MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / AFP)

: On démarre avec notre habituel point sur l'actu :



Le tribunal de Tokyo vient d'annoncer qu'il acceptait la demande de liberté sous caution de Carlos Ghosn, l'ancien PDG des constructeurs automobiles Nissan et Renault.





Si Abdelaziz Bouteflika ne renonce pas, "je ne pense pas que la rue se taira", affirme ce matin sur franceinfo l'opposant Ali Benflis. Hier encore, des marches de protestation ont été organisées à travers le pays contre la candidature à un cinquième mandat du président algérien.





La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a vivement critiqué les démocrates hier soir, qualifiant les enquêtes parlementaires qu'ils ont lancées sur Donald Trump de "honteuses". Elles concernent notamment des soupçons de collusion avec la Russie et des paiements pour acheter le silence de maîtresses supposées.





Une deuxième personne a connu une rémission durable du VIH-1, le virus à l'origine du sida, après avoir interrompu son traitement. Connu comme "le patient de Londres", il n'a pas montré de signe d'être atteint du virus depuis près de 19 mois, ont rapporté les chercheurs dans le journal Nature.



Emmanuel Macron a publié hier une tribune à l'approche des élections européennes. Elle s'articule autour de trois valeurs : la liberté, la protection et le progrès. Voici ce qu'il faut en retenir.