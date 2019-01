Carlos Ghosn : Renault tourne la page

Est-ce la fin de quatorze ans de règne pour Carlos Ghosn ? Renault pourrait nommer le 24 janvier deux nouveaux capitaines. D'un côté, l'ex-bras droit Thierry Bolloré, nommé directeur général. De l'autre l'actuel PDG de Michelin, Jean-Dominique Senard, qui prendrait la direction du Conseil d'administration.

Une indemnisation potentiellement gigantesque pour Carlos Ghosn

La page pourrait donc se tourner pour le groupe français dirigé par Carlos Ghosn jusqu'en novembre dernier et son interpellation au Japon. Carlos Ghosn devrait quitter l'entreprise le jour même et prendre sa retraite. Selon le cabinet d'analyses financières Proxinvest, il pourrait toucher plus de 380 000 actions du groupe, soit 25,8 millions d'euros, en plus de ses 760 000 euros de retraite annuels. Le Conseil d'administration se réunira le 24 janvier à 10 heures pour officialiser les nominations.

