Carlos Ghosn accuse les procureurs "d'actes illégaux" et demande "l'annulation des poursuites"

Carlos Ghosn "est innocent des accusations lancées contre lui". Les avocats de l'ex-patron de Renault et Nissan ont présenté, jeudi 24 octobre, leur ligne de défense face aux inculpations le visant. Ils accusent les procureurs "d'actes illégaux" et demandent l'annulation des poursuites, expliquent-ils dans un communiqué. Selon les avocats, les éléments qu'ils présentent aux juges "remettent fondamentalement en cause la probité et l'objectivité du dossier des procureurs". Durant une audience préliminaire, jeudi, "ils ont décidé de plaider la demande en nullité de l'ensemble la procédure contre leur client", est-il écrit dans ce document transmis à l'AFP.

L'équipe de défense (composée de nombreux avocats au Japon, en France, aux Etats-Unis) reprend les arguments déjà avancés par Carlos Ghosn et considèrent que leur client est victime de "manœuvres illégales des procureurs commencées avant l'arrestation de Carlos Ghosn et qui se poursuivent encore aujourd'hui".

Poursuites "fondamentalement biaisées"

Selon les avocats, il existe dès l'origine "une collusion avec des dirigeants de Nissan et des fonctionnaires du Meti [ministère japonais de l'Industrie] afin de l'écarter de l'Alliance et de contrarier le projet d'intégration renforcée entre Nissan et Renault". Ils ajoutent que "les poursuites engagées par les procureurs, qui étaient politiquement motivées depuis le début, sont fondamentalement biaisées". Ils en déduisent que "cette affaire n'aurait jamais dû donner lieu à des poursuites pénales".

Sollicité jeudi par l'AFP, le parquet a refusé tout commentaire. Selon les défenseurs de l'ex-dirigeant, "si la nullité de la procédure n'était pas reconnue, Carlos Ghosn sera prêt à démonter vigoureusement chacune des charges invoquées à son encontre".