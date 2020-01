"C'est moi seul qui ai organisé mon départ" : Carlos Ghosn dément l'implication de sa famille dans sa fuite

Des médias ont affirmé que son épouse et ses demi-frères avaient participé, voire planifié, sa fuite du Japon vers le Liban. Des affirmations "fausses et mensongères" selon l'ex-PDG de Renault-Nissan qui s'est exprimé via un communiqué.

Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, le 23 mai 2019 à Tokyo (Japon). (JIJI PRESS / AFP)