Arrestation mise en scène, projet avorté de fusion Renault-Nissan, action diplomatique discrète... Les coulisses de l'affaire Carlos Ghosn, un an après

Après 130 jours en prison, il est désormais en résidence surveillée à Tokyo dans des conditions très strictes.

C’était il y a un an tout juste : le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn était arrêté au Japon. Son procès se tiendra au printemps, l'ex tout-puissant patron de l'alliance Renault-Nissan est poursuivi pour fraude fiscale et abus de bien social, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Un an après sa spectaculaire arrestation, alors que ses enfants signent une tribune pour alerter sur la situation de leur père, franceinfo a pu en apprendre un peu plus sur les dessous de l'affaire.

L'arrestation mise en scène

Souvenez-vous de ces images diffusées par la télévision japonaise le 18 novembre 2018 : des hommes en costume sombre montent dans un jet blanc siglé Nissan qui vient de se poser en pleine nuit sur le tarmac de l’aéroport Haneda à Tokyo. La vidéo fera le tour des médias du monde. On apprendra par la suite que Carlos Ghosn n'a pas été arrêté à bord de l'appareil, mais plus tard, dans l'enceinte de l'aéroport, après avoir présenté son passeport.

Carlos Ghosn devenu gênant chez Nissan

Dès les premiers jours, les proches de Carlos Ghosn, ses avocats, ses enfants et sa femme, crient au complot. Ils pointent du doigt Nissan, dont les cadres voulaient "se débarrasser" de Carlos Ghosn. Depuis, tous ceux qui constituaient son état-major chez Renault ont soit démissionné, soit pris la porte. C’est le cas de Farid Aractingi, un ami d’enfance de Carlos Ghosn – ils étaient à l’école ensemble – un des seuls à le tutoyer chez Renault, où il a passé 20 ans.

On allait changer de dimension. Et je pense que ce changement de dimension a paniqué les Japonais.Farid Aractingi, ancien cadre de Renaultà franceinfo

Farid Aractingi, qui ne s'était jamais exprimé publiquement sur cette affaire, était à l'époque en charge d’une direction qui regroupait la maîtrise des risques et l’audit interne. Un poste stratégique qui l'a amené à travailler sur le projet de fusion, en toute discrétion. C'est ce projet qui a fait tomber le patron, il en est sûr. "Ce qui était important dans mes discussions avec lui, c'était de dire comment cette alliance allait perdurer après son départ. Nul être humain, quels que soient ses compétences, ses qualités, son bilan, n'est éternel. Même Carlos Ghosn ! Même lui allait partir et il en était conscient. Par conséquent, on allait changer de dimension. Je pense que ce changement de dimension a paniqué les Japonais. C'est clair que la décision qui a été prise le 19 novembre, en arrêtant Carlos Ghosn, de mettre un holà à l'alliance a été néfaste à Renault et à Nissan. C'est une décision qui n'était pas positive, prise sur des facteurs plutôt émotionnels que sur des facteurs quantitatifs, rationnels, raisonnables."

Selon les informations de franceinfo, Carlos Ghosn avait demandé à différentes personnes de travailler séparément sur ce projet de fusion. L'idée était de domicilier la future entité aux Pays-Bas ou en Suisse. Le projet devait être présenté au conseil d’administration de Renault en février 2019.

La diplomatie sous-marine de la France

Officiellement, l'État a fait le minimum syndical pour soutenir le patron déchu. Il faut dire que Carlos Ghosn s'était opposé à Emmanuel Macron dans la mise en place des droits de vote double en 2015. Et puis en novembre dernier, la France est en pleine crise des "gilets jaunes", pas le moment idéal pour voler au secours d’un PDG dont la rémunération a toujours été considérée comme trop élevée par l'exécutif et l'opinion publique.

Mais en coulisses, selon les informations de franceinfo, l'État ne reste pas immobile. L’ambassadeur de France au Japon est très actif, va jusqu'à accueillir la famille de Carlos Ghosn à l'ambassade. La France se porte même garante du patron de Renault, qui a failli sortir de prison, quelques jours avant Noël 2018. Il ne sortira finalement que fin avril 2019.

L'affaiblissement de Renault

Objectivement, le constructeur n’est pas au meilleur de sa forme, avec des indicateurs financiers en berne, ce qui provoque une certaine fébrilité des milieux d’affaire. Le groupe avait déjà été fragilisé par le rapprochement avorté, au printemps, avec Fiat-Chrysler qui depuis a engagé un projet de fusion avec le rival de toujours, le groupe PSA.

Selon un très bon connaisseur de la marque au losange, Patrick Pelata, ancien numéro deux de Renault, le pire en ce moment c'est la fuite des cerveaux : "Il y a 30 à 40 cadres de haut niveau qui ont quitté Renault en un an. Un bon nombre sont allés chez PSA, évidemment ça affaiblit une direction générale. Mais ça démontre aussi une ambiance interne pas bonne. On ne part pas dans une entreprise qui va bien, qui a des perspectives. Car dans l'automobile on sait se redresser. PSA, qui n'était pas bien il y a quelques années, en est une preuve."

Quand il n'y a pas le moral, quand les gens ne voient pas vers quoi on veut aller, quand le directeur général se fait virer, ce n'est pas bon du tout.Patrick Pelataà franceinfo

La question aujourd'hui est de savoir si le constructeur peut se relever d’une telle situation. Chez Renault, on préfère voir le travail accompli ces dernier mois, à savoir une direction générale renouvelée et des relations avec le partenaire japonais Nissan désormais apaisées. De quoi retrouver un nouveau souffle.