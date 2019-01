Affaire Carlos Ghosn : l'ex-patron de Renault dénonce un "complot et une trahison"

Carlos Ghosn s'exprime dans un quotidien japonais pour sa première interview depuis la prison de Tokyo où il se trouve depuis son arrestation le 19 novembre.

Carlos Ghosn dit n'avoir "aucun doute" sur le fait que les accusations contre lui sont la conséquence d'un "complot et d'une trahison" de la part des dirigeants de Nissan, dit-il mercredi 30 janvier dans un entretien au quotidien économique japonais Nikkei (en anglais). Il explique que les dirigeants de Nissan étaient opposés à son projet de renforcement de l'intégration entre Renault et ses partenaires japonais, Nissan et Mitsubishi Motors.

Il s'exprimait pour cette première interview depuis la prison de Tokyo où il se trouve depuis son arrestation, le 19 novembre, à la sortie de son jet privé.

"Je ne fuirai pas, je me défendrai"

Interrogé sur ses conditions de détention, évoquées notamment par Emmanuel Macron quelques jours plus tôt, Carlos Ghosn a affirmé qu'il y avait "des hauts et des bas" mais qu'il était en "bonne santé". Il s'est dit déterminé à se battre : "Je ne fuirai pas, je me défendrai."