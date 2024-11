Baisse des aides à l'achat pour les voitures électriques : "L'aide maximale sera de 4 000 euros", confirme Maud Bregeon

"L'aide maximale sera de 4 000 euros et ensuite il y aura un effet dégressif en fonction de votre niveau de revenus", explique mercredi 27 novembre sur franceinfo Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, concernant la prime à l'achat pour un véhicule électrique. Elle confirme les informations des Échos et de franceinfo, révélées mardi, selon lesquelles le gouvernement s'apprête à baisser drastiquement cette aide. Le décret en ce sens sera publié au Journal officiel "dans les heures à venir" et il y aura "un effet immédiat", ajoute la porte-parole du gouvernement.

Le montant maximal du bonus écologique à l'achat va passer de 7 000 à 4 000 euros et sera même réduit à 3 000 euros voire 2 000 pour les ménages les plus aisés, en fonction de leurs revenus. "Nous ne revenons pas sur notre ambition d'électrifier le parc auto", affirme Maud Bregeon. Dans une situation budgétaire "extrêmement contrainte", le gouvernement "fait le choix de maintenir ce bonus mais de le réduire et de le conditionner aux revenus des ménages", justifie la porte-parole du gouvernement qui estime que "plusieurs centaines de millions d'euros" seront économisés. "Pour toutes les personnes qui ont déjà entamé les démarches, ces dispositions ne s'appliqueront pas", précise Maud Bregeon.

🔴 Baisse du bonus écologique achat véhicule électrique ➡️ "Nous ne revenons pas sur notre ambition d'électrifier le parc auto", affirme Maud Bregeon. pic.twitter.com/5Wl2qQD61X — franceinfo (@franceinfo) November 27, 2024

La prime à la conversion - qui pouvait se cumuler avec le bonus - et qui concernait les propriétaires de vieilles voitures polluantes s'apprête également à être supprimée, selon les informations de franceinfo. Tout comme le bonus pour les véhicules utilitaires, autrement dit pour les entreprises. Quant au dispositif de leasing social, il ne sera reconduit qu'à partir de l'été prochain, avec un financement via les certificats d'économies d'énergie - donc par les énergéticiens eux-mêmes - et non plus par l'Etat.