Automobile : les Français s'expriment sur le prix de l'électrique

De plus en plus de Français se tournent vers l'électrique, qui permet de réaliser quelques économies. Problème : les véhicules zéro émission sont plus onéreux que les voitures traditionnelles.

Au cœur du centre-ville de Sedan (Ardennes) se trouvent des bornes de recharge pour les voitures électriques. Certains se disent prêts, à l'avenir, à acheter un véhicule non polluant. "Je pense aussi à l'environnement, c'est important pour les générations futures. Et au niveau du bruit, aussi", confie Lakhdar Haroun, auto-entrepreneur. Trop chers ? De nombreux habitants, eux, critiquent le manque d'autonomie des batteries, entre 300 et 700 km selon les véhicules. "Une recharge, on en a au minimum pour 10, 20 minutes", déplore Allan Colino, réceptionniste dans un hôtel. La principale critique contre les voitures électriques reste toutefois leur prix : environ 35 000 euros pour une citadine neuve, hors bonus. Même d'occasion, elle reste hors budget pour certains. "Pour un employé qui travaille à mi-temps, il n'est pas possible d'acheter un véhicule électrique", avance ainsi Edith Lambert, animatrice périscolaire.