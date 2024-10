Automobile : le gouvernement envisage de supprimer la prime à la conversion dans son projet de budget 2025

J. Bigard, D. Basier, M.-P. Cassignard, C. Beauvalet

Dans son projet de budget 2025, le gouvernement envisage de supprimer la prime à la conversion, qui permet de bénéficier de jusqu'à 5 000 euros versés par l'État lorsqu'on remplace son vieux véhicule polluant par un électrique.

Un retraité bordelais a de grands projets pour ces prochains mois. Lui et sa femme veulent tous deux changer de véhicules pour des voitures plus propres. Et il comptait bien sur la prime à la conversion (jusqu'à 5 000 euros versés par l'État) pour l'aider dans son investissement. Mais la prime à la conversion, autrefois appelée "prime à la casse", est en sursis. Le gouvernement veut la supprimer en 2025 pour faire des économies.



Un coup de massue pour les constructeurs et les concessionnaires

Jusqu'à présent, remplacer son vieux véhicule polluant par un électrique pouvait rapporter jusqu'à 5 000 euros, selon les conditions de ressources, et 3 000 euros pour l'achat d'une voiture Crit'Air 1. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui envisageaient de changer de véhicule, et aussi un coup de massue pour les constructeurs automobiles comme les concessionnaires. En 2023, plus de 70 000 Français avaient profité de cette prime à la conversion. Sa suppression doit encore être débattue par le Parlement, dans le cadre des discussions sur le budget.

