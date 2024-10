Automobile : bientôt taxés à 35 %, les véhicules chinois à l’arrêt ?

À partir du 1er novembre, les modèles électriques chinois, qui connaissent un succès fulgurant en France, vont être surtaxés. Une décision qui devrait se répercuter sur leur coût jusqu’ici très attractif.

Elles séduisent les Français et écrasent le marché européen avec + 79 % de ventes sur un an. Ultra-technologiques et avec des prix très attractifs, les modèles de voitures électriques chinoises cartonnent. Mais dès le 1er novembre, elles seront davantage taxées. Plus que quelques jours avant une augmentation des prix. Un automobiliste interrogé compte bien en profiter, il veut changer son véhicule hybride pour de l'électrique : "C'est le prix qui est attractif, bien inférieur aux véhicules français. Et puis il y a moins de choix dans les véhicules français".

Une hausse des prix inévitable ?

Dans l’une des concessions MG Motors, la voiture chinoise représente plus de la moitié des ventes. Son prix d'achat est à partir de 25 000 euros. Le constructeur, MG, a anticipé et fait des stocks. Mais difficile de ne pas répercuter les surcoûts de cette nouvelle taxe. D'ici l'année prochaine, le modèle pourrait coûter de 2 000 à 4000 euros plus cher. D'autres constructeurs comme BYD ont annoncé, pour l'instant, rogner sur leurs marges pour maintenir leurs prix. L'année dernière, 36 000 nouveaux véhicules chinois ont été immatriculés, soit 2 % des voitures vendues en France.

