Auchan : inquiète par un plan social "de grande envergure", la CFDT dénonce "les errances stratégiques" du groupe "qui ont généré des centaines de millions d'euros de dépenses, voire de pertes"

Inquiète par un plan social "de grande envergure", la CFDT dénonce "les errances stratégiques" du groupe Auchan "qui ont généré des centaines de millions d'euros de dépenses, voire de pertes", déplore René Carette, délégué syndical central CFDT (syndicat majoritaire) chez Auchan, invité, mardi 5 novembre, de France Bleu Nord.

Auchan est en difficulté. Le groupe nordiste de grande distribution convoque plusieurs réunions avec les syndicats ce mardi. Le groupe emploie 54 000 salariés actuellement. Mais jusqu'à 2 300 emplois sont menacés par ce plan de sauvegarde de l'emploi, a appris ce mardi France Bleu Nord de source syndicale, confirmant une information de La Lettre et de l'AFP.

Auchan a perdu "plus de 100 millions d'euros dans le vol"

La CFDT dénonce des erreurs stratégiques depuis "plusieurs années". "Tous les six mois ou un an et demi des PDG changent. Nous voyons bien aussi toutes les errances stratégiques, constate René Carette, délégué syndical central CFDT. On met en place des projets qui reviennent en arrière aussitôt, mais entre deux, c'est quand même des projets qui ont généré des centaines de millions d'euros de dépenses, voire de pertes".

A l'exemple des caisses automatiques. "Auchan a tout d'un coup très vite voulu avoir une grande majorité de caisses automatiques dans ces magasins", analyse René Carette. La problématique, "c'est le vol". Selon le syndicaliste, Auchan a perdu "plus de 100 millions d'euros dans le vol" sur ces machines. "Les mauvais choix de l'entreprise, c'est encore les salariés qui vont payer et les contribuables aussi", regrette-t-il.

Un "cumul" de dégradation des conditions de travail

Le délégué syndical dénonce un "cumul" de dégradation des conditions de travail depuis le Covid : "Bien au contraire, les conditions de travail n'ont fait que de se dégrader depuis, alors que ces entreprises avaient bénéficié quand même de millions d'euros d'aides de l'État. Depuis, on ne fait que de baisser les effectifs, les conditions de travail sont déplorables". Avec cette annonce de plan social, "les salariés prennent encore un coup sur la tête et ont peur. Ils ne croient plus du tout en l'entreprise", déplore l'élu CFDT.

Enfin, les magasins franchisés pourraient contribuer à aggraver le plan social. "Ils nous disent que les hypermarchés ne seraient pas impactés. Mais la confiance n'est plus tellement de mise entre nous face à toutes leurs erreurs, leurs mensonges ou tout ce qu'ils nous cachent", estime René Carette. Pour "les supermarchés, c'est déjà annoncé", Auchan veut "aller le plus loin possible sur la franchise et on s'attend que par la suite, ce seront les hypermarchés", du fait de "la baisse des mètres carrés" des magasins, conclut la CFDT.