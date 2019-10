APPEL A TEMOIGNAGES. Vous vivez à crédit et vous avez du mal à vous en sortir ? Décrivez-nous votre situation

Franceinfo s'intéresse à ceux qui ont contracté un crédit, aussi bien à la consommation qu'immobilier, et qui, aujourd'hui, ne parviennent plus à faire face.

Un coup dur, un crédit pour sortir la tête de l'eau et c'est l'engrenage : des dettes qui s'accumulent et des crédit contractés pour en rembourser d'autres. En 2018, près de 163 000 dossiers ont été déposés auprès des commissions de surendettement de la Banque de France. En 2018, 54% des dossiers examinés par une commission concernait des femmes et 29% d'entre elles étaient des mères célibataires. Plus largement, un tiers de ces dossiers sont déposés après un accident de vie, comme une maladie, la perte d'un emploi ou une séparation.

Franceinfo s'intéresse à ceux qui ont contracté un crédit, aussi bien à la consommation qu'immobilier, et qui, aujourd'hui, ont du mal à faire face et se retrouvent dans l'impossibilité de tourner la page. Pour décrire le quotidien de ces Français endettés et alerter sur leur situation, nous lançons un appel à témoignages. Si vous avez du mal à rembourser vos dettes non professionnelles, telles que vos charges courantes (loyer, énergie, eau, …) et/ou mensualités de crédits autrement qu'en contractant un nouveau crédit, ou quelle que soit votre situation, et si vous acceptez de témoigner, racontez-nous vos difficultés dans le formulaire ci-dessous. Rien ne sera publié sans votre accord : si votre signalement retient notre attention, l'un de nos journalistes vous contactera et échangera avec vous. Nous en tirerons ensuite un article. Merci par avance.