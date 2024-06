Alimentation : les Français délaissent la viande rouge

La consommation de viande rouge a fortement chuté depuis 20 ans en France. Son prix, mais aussi ses effets sur le climat et sur la santé en détournent les Français, qui lui préfèrent souvent la volaille.

On trouve de moins en moins de viande rouge dans les assiettes des Français. En 20 ans, sa consommation a chuté de 19%. Si la viande est au cœur de la gastronomie locale, le phénomène est pourtant visible à Lyon (Rhône). Une femme confie n'acheter "pratiquement que des steaks hachés, et (la) viande, c'est poulet et dinde". Sur un marché de la ville, les habitants évoquent tant le prix de la viande que les effets néfastes pour l'environnement.

Le climat, la santé et le prix parmi les causes

La consommation de bœuf recule donc, au profit de la volaille, plus abordable. En France, le poulet est l'une des viandes les plus consommées, avec 28% des ventes. "On sait que pour la santé, ce n'est pas extraordinaire, surtout la viande rouge. Et puis c'est vrai que c'est cher, c'est très cher", ajoute une retraitée. Une nouvelle donne qui oblige les commerçants à s'adapter. Réduire de moitié la consommation de viande des Français permettrait d'atteindre les objectifs climatiques fixés par l'État.