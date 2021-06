Alcool : faut-il augmenter ses taxes ?

Du soleil, une terrasse et un verre de bière ou de rosé : c'est un art de vivre à la française. Mais l'alcool est la première cause d'hospitalisation en France, et responsable de 41 000 morts par an. Pour les chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), seule une hausse et une simplification des taxes permettrait d'atténuer ce fléau.

Aucune suite concrète

"Une taxation simple au gramme d'alcool pur contenu dans chaque bouteille d'alcool (...), on fixe un niveau de taxe en fonction de ce grammage qui s'appliquerait sur tous les produits", imagine Christian Ben Lakhdar, professeur d'économie à l'université de Lille (Nord). Une manière de faire monter le prix, et donc de baisser la consommation. En 60 ans, la consommation moyenne d'alcool pur par adulte a été plus que divisée par deux. Elle est passée de 26 litres à 11,4 litres. La France se trouve désormais dans la moyenne européenne. Aucune application concrète n'est pour l'instant prévue suite à ce rapport de l'Inserm.