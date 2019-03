Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé en Ethiopie avec 157 personnes à son bord

Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé près de Bishoftu (Ethiopie), dimanche 10 mars, a annoncé la compagnie. Le contact avec l'appareil a été perdu à 8h44, heure locale, six minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba, d'où il devait rejoindre Nairobi (Kenya). 149 passagers et huit membres d'équipage devaient prendre place à bord de l'appareil, précise la compagnie, qui explique qu'elle tente de confirmer "les détails du manifeste des passagers".

"Nous n'avons aucune information confirmée au sujet de survivants ou d'éventuelles personnes tuées", explique le communiqué d'Ethiopian Airlines, affirmant que des recherches étaient en cours.

Mais le Premier ministre éthiopien, sur Twitter, a exprimé ses "profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches" se trouvant sur le vol.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.