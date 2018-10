Transport : le plus long courrier du monde

L'Airbus touche enfin le sol. Avant de se poser sur le tarmac à New York (États-Unis), l'avion est resté en l'air près de 18 heures. Il a décollé le jour précédent de Singapour, et a parcouru 16 500 kilomètres. À son bord, 150 passagers qui avaient acheté le précieux sésame pour plus de 2 000 €.

Près d'une journée entière dans le ciel

L'Airbus A380 est aujourd'hui considéré comme trop gourmand en kérosène. Aibrus a conçu l'A350 900, avec une consommation réduite de 25%. Il a tout pour devenir le nouveau chouchou des longs courriers. "C'est un avion très large et nous installerons peu de sièges, 67 en classe business", pour un confort maximum, explique Campbell Wilson, responsable des ventes à Singapour Airlines. Tout a été étudié pour que les passagers arrivent le plus reposé possible, après avoir passé près d'une journée entière dans le ciel.

