Transport aérien : 5 millions de déchets produits par les passagers

Couverts en plastique, gobelets, canettes...Dans l'avion la grande majorité des emballages ne sont pas recyclés. Pourtant en moyenne, un passager produit 1,4 kg de déchets par vol. Air France distribue par exemple sept gobelets sur des long-courriers par voyageur, soit 100 millions de gobelets par an. 17 000 tonnes de déchets sont déversées chaque année rien que dans les Aéroports de Paris, soit l'équivalent de ce que rejettent les habitants de la ville de Lille (Nord). "Je commence à trouver ça choquant", indique un usager.

Des déchets incinérés

En France, ces déchets ne sont pas recyclés alors qu'ils pourraient l'être. Servrair, principal prestataire des compagnies aériennes du pays, admet ne pas les trier et le brûler. "Dès que des matériaux ont été touchés, souillés, par une nourriture, quelle qu'elle soit, liquide ou solide, on considère que c'est à risque et donc c'est incinéré lorsque c'est issu d'un transport international", indique Henri-Michel Comet, directeur général adjoint d'Aéroports de Paris. Certaines compagnies tentent néanmoins de supprimer le plastique de leurs cabines.

