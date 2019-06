Salon du Bourget : l'avion du futur sera électrique et écologique

Contrairement à ses voisins, il est totalement silencieux. Au salon du Bourget, (Seine-Saint-Denis), tous les grands noms de l'industrie aéronautique présentent leur prototype d'appareil du futur. Avec une vitesse de pointe de 180 km/h et une autonomie d'une heure, l'avion électrique n'est pour le moment qu'un petit modèle. "Il va commencer par des missions de vol qui sont relativement courtes, par exemple du transport urbain, pour aller vers des vols qui sont plus importants (...) dans dix ans", indique le créateur de Solar Impulse, André Borschberg.

Le taxi-drone en 2025

Aujourd'hui, l'avion se dote essentiellement de systèmes électriques, comme des moteurs dans les roues, pour pouvoir couper les réacteurs au sol et économiser 4% de carburant. En 2025 pourrait apparaître le taxi-drone et des appareils dix places. Pour que les émissions de l'aviation n'augmentent pas, alors que le trafic devrait doubler d'ici 15 ans, les avions devront consommer deux fois moins grâce à des trajectoires optimisées et des appareils plus légers.

