Plus de 680 moteurs de Boeing 737 inspectés en urgence après une explosion mortelle aux Etats-Unis

Une passagère est morte, mardi 17 avril, après l'explosion d'un moteur de Boeing 737, en plein vol, entre New York et Dallas.

Moins de trois semaines pour inspecter 681 moteurs d'avions dans le monde.La Federal Aviation Administration (FAA) a imposé, vendredi 20 avril, des inspections d'urgence sur des moteurs semblables à celui qui a explosé sur un Boeing 737 de la compagnie Southwest, causant la mort d'une passagère, mardi. Ce sont les lames de ventilateur des moteurs CFM56 pour Boeing 737, ayant effectué plus de 30 000 rotations, qui sont concernées, soit quelque 681 moteurs dans le monde, dont 352 aux Etats-Unis.

Dans un communiqué, la société franco-américaine CFM, entreprise du français Safran et de l'américain General Electric, avait appelé à accélérer les inspections de ses moteurs CFM56-7B, en commençant par ceux ayant effectué plus de 30 000 "cycles" (allumage du moteur/décollage et atterrissage/arrêt complet). Puis, "d'ici la fin août", ceux ayant effectué plus de 20 000 rotations, soit quelque 2 500 moteurs supplémentaires. Le fabricant a également recommandé de faire ré-inspecter les moteurs tous les 3 000 cycles, soit environ tous les deux ans.

L'ordre de la FAA survient trois jours après qu'un vol de la compagnie Southwest avec 149 personnes à bord a vu une partie de son moteur CFM56 se détacher en vol. Les premiers éléments de l'enquête ont montré que des éclats de métal avaient brisé un hublot, tuant une mère de famille de 43 ans, happée partiellement à l'extérieur de l'appareil, et semant la panique en cabine. Grâce au sang-froid de la pilote, ex-pilote de l'armée de l'air, le Boeing 737, parti de New York pour Dallas, a pu faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Philadelphie sans faire d'autres victimes.