Les prix des billets d'avion ont augmenté de 43,5% en moyenne en France entre juillet 2021 et 2022

Eux non plus n'ont pas fini de s'envoler. Les prix des billets d'avion en France ont augmenté de 43,5% toutes liaisons confondues entre juillet 2021 et 2022, selon les chiffres de la Direction générale de l'aviation civile publiés lundi 15 août.

L'inflation n'est pas la même selon les types de liaisons : les long-courriers internationaux ont par exemple augmenté de 28,8% sur l'année, à cause du maintien de certaines restrictions de circulation liées à la situation sanitaire, comme vers l'Asie. Les moyen-courriers en partance de France pour des destinations européennes, très prisées cet été, ont en revanche bondi de 54,5% sur douze mois.

Cette hausse des tarifs découle principalement de trois phénomènes. Le premier est "l'augmentation des prix du pétrole et du kérosène", accélérée par la guerre en Ukraine, selon Marc Ivaldi, spécialiste du transport aérien de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Toulouse, interrogé par l'AFP.

Une baisse attendue au début de l'automne

L'autre cause, c'est le déséquilibre entre la forte demande de l'été et le manque d'offres sur les destinations phares. "La pandémie passée, les gens ont massivement voulu reprendre leurs habitudes de voyages", explique Marc Ivaldi, qui ajoute que "face à une pénurie de personnel dans les aéroports et à bord des avions, certaines compagnies (...) ont supprimé des vols, faisant grimper les prix" et causant des difficultés imprévues à certains voyageurs.

Certains pointent également la hausse des "réservations tardives", comme Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, qui explique à l'AFP que "plus la réservation est tardive et plus le billet est cher. Or, la tendance de cet été a été de ne pas anticiper les vacances." Selon les experts, les hausses de prix devraient encore se poursuivre dans les prochaines semaines, y compris pour des compagnies à bas coûts emblématiques comme Ryanair, avant de baisser au début de l'automne.