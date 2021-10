Les compagnies aériennes mondiales s'engagent à "zéro émission nette de CO2" d'ici à 2050

Petite révolution ou simple vœu pieux ? Les compagnies aériennes du monde entier se sont engagées lundi 4 octobre à parvenir à "zéro émission nette de CO2" d'ici à 2050, a annoncé l'Association internationale du transport aérien (Iata), dont les membres réalisaient 82% du trafic mondial avant la pandémie de Covid-19.

L'Iata emboîte ainsi le pas au secteur aérien européen, qui a épousé les objectifs de l'Union européenne en la matière.

Pour parvenir à "zéro émission nette", l'aérien – dont les émissions représentent actuellement quelque 3% du total mondial – compte sur des carburants renouvelables, des avancées technologiques comme des aéronefs électriques ou fonctionnant à l'hydrogène, mais aussi sur la capture de carbone et des mesures de compensation. Ces dernières sont toutefois décriées par les défenseurs de l'environnement car inefficaces selon eux.

Des compagnies chinoises un peu plus frileuses

Willie Walsh, directeur général de l'Iata, assure que les compagnies aériennes ont investi "des centaines de milliards de dollars dans des avions plus économes en carburant, et [que] la consommation moyenne des flottes a baissé de plus de 20% en une décennie". Le durcissement des objectifs n'a pas donné lieu à un vote, conformément aux statuts de l'Iata, mais a été adopté par consensus, aucune compagnie membre n'ayant exprimé d'objection ferme qui aurait bloqué l'adoption.

Le processus a néanmoins été marqué par des remarques de compagnies chinoises, car l'objectif de 2050 n'était pas cohérent avec celui adopté par le gouvernement de Pékin, une neutralité carbone en 2060. La prochaine assemblée générale de l'Iata aura justement lieu en juin 2022 à Shanghai.