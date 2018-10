Le vol le plus long au monde a décollé de Singapour pour New York

Deux pilotes et deux copilotes vont se relayer aux commandes de l'Airbus qui parcourra les 16 700 kilomètres séparant la cité-Etat de New York.

Un marathon de près de 19 heures entre Singapour et New York. Le vol SQ22 de Singapore Airlines a décollé, jeudi 11 octobre, pour le plus long vol commercial au monde, avec 150 passagers à bord et 17 membres d'équipage. Tous les passagers sont en business ou en premium economy. Il n'y a pas de classe éco.

Un éclairage LED spécial

Deux pilotes et deux copilotes vont se relayer aux commandes de l'Airbus A350-900 ULR (ultra long range, ultra long rayon d'action) qui parcourra les 16 700 kilomètres séparant la cité-Etat de New York. La vacation de l'équipage, qui compte aussi 13 personnels en cabine, sera scindée, a précisé Singapore Airlines, afin que chacun puisse observer la pause minimale réglementaire de quatre heures.

Pour passer le temps, un menu "bien-être", un très long catalogue de films sont proposés aux passagers. Par ailleurs pour plus de confort, le plafond de la cabine est surélevé et les hublots plus larges, tandis qu'un éclairage LED spécial a été mis en place, censé réduire le "jetlag", les effets du décalage horaire, en jouant sur les couleurs.