Le constructeur Boeing décroche une commande géante de Qatar Airways pour la version cargo de son 777X

La compagnie Qatar Airways a passé une méga-commande à Boeing de la version cargo de son nouveau gros-porteur 777X, lundi 31 janvier. Le constructeur américain mise beaucoup sur cet appareil, et sur le le 737-MAX, dans le bras de fer commercial qui l'oppose à l'européen Airbus. Au total, la compagnie qatarie s'est engagée à acheter 34 777-8 Freighter et a posé une option sur 16 appareils supplémentaires. Cet accord a été officialisé à l'occasion d'une visite de l'émir du Qatar à la Maison Blanche.

Le contrat vaut plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue et représente la plus grosse commande jamais reçue par le constructeur pour des avions destinés au fret. Qatar Airways a aussi signé lundi une lettre d'intention portant sur la commande de 25 monocouloirs 737 MAX dans sa version la plus grande, le 737-10, assortie d'une option pour 25 supplémentaires. L'engagement s'élève à près de 7 milliards de dollars au prix catalogue, souvent plus élevé que le prix réel payé par les clients après négociations.

L'annonce marque une déconvenue pour Airbus, en conflit ouvert avec la compagnie qatarie qui lui reproche des défauts sur ses A350 passagers. Qatar Airways a cloué au sol une partie de sa flotte en raison d'une dégradation de la surface des fuselages, et poursuit Airbus en justice pour obtenir réparation. Le constructeur a répliqué vertement en annulant récemment un contrat portant sur 50 monocouloirs A321neo.

Pour Boeing, il s'agit d'une bouffée d'air. La commande de 50 versions cargo du 777X "représente deux années pleines sur les chaînes de production", a souligné son directeur général, Dave Calhoun, à l'occasion de la cérémonie de signature à la Maison Blanche. Elle devrait soutenir plus de 35 000 emplois aux Etats-Unis et apporter 2,6 milliards de dollars par an à l'économie américaine le temps du contrat. Les premières livraisons sont prévues pour 2027.