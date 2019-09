Japon : une compagnie aérienne lance un outil pour éviter d'être assis à côté de bébés

Vous êtes allergique aux pleurs des bébés ? Japan Airlines a pensé à vous : la compagnie aérienne japonaise a lancé un outil de réservation indiquant aux passagers, au moment du choix du siège, les places occupées par des familles avec des nourrissons, rapporte le site du Guardian (en anglais), vendredi 27 septembre.

"Les passagers voyageant avec des enfants de huit jours à deux ans et sélectionnant leurs sièges sur le site de JAL verront une icône d'enfant affichée sur leurs sièges, écrit la compagnie. Cela permet aux autres passagers de savoir qu'un enfant est susceptible d'être assis là."

Cette initiative ne constitue pas une première : All Nippon Airways affirme proposer un tel outil "depuis un moment". Toujours est-il qu'elle divise les voyageurs sur les réseaux sociaux : après le message d'un homme remerciant Japan Airlines pour cet ajout, une femme lui a répondu que "nous devons apprendre la tolérance, sinon nous aurons bientôt besoin de localiser les sièges de ceux qui respirent par la bouche, qui bavent, qui pètent, qui sont saouls".

They are babies as we all once were. We need to learn tolerance or will soon start needing a map of seat locations for mouth breathers, droolers, farters, drunks, and perhaps a lot more things in life. What ever happened to life's surprises ?