Grève dans les aéroports : les compagnies aériennes françaises "ne prévoient pas d'impact" sur les vols jeudi

Pas de perturbations dans les airs ? Les principales compagnies aériennes françaises ont affirmé, mardi 12 novembre, que leurs programmes de vol devraient être maintenus à l'identique jeudi, malgré un appel à la grève d'organisations de personnels navigants. Ces derniers, dont le Syndicat national des pilotes de ligne, entendent protester contre le projet gouvernemental d'alourdir d'un milliard d'euros la fiscalité du transport aérien, dans le projet de loi de finances pour 2025.

"On devrait être capables de transporter tous les clients", a déclaré le directeur général adjoint d'Air France-KLM, Alexandre Boissy. "Pour Air Caraïbes et French Bee, on ne prévoit pas non plus de modifications ou d'impact sur notre programme", a souligné leur patronne, Christine Ourmières-Widener.

"Pour Corsair, nous ne prévoyons pas de perturbations au titre de cette grève", a déclaré le PDG de cette compagnie, Pascal de Izaguirre. Ce pronostic de conséquences "limitées" est aussi valable "pour d'autres entreprises" aériennes françaises, "qui ne prévoient pas d'impact", a-t-il complété, en tant que président en exercice de la Fnam, qui rassemble le secteur aérien français.

L'Assemblée nationale a approuvé, vendredi, un amendement du gouvernement rehaussant nettement les montants de la taxe déjà existante sur les billets d'avion, mais ont aussi voté la limitation de cette mesure à un an, à partir du 1er janvier 2025.