Faire payer les bagages cabine rapporte des millions aux compagnies aériennes low cost

Les compagnies aériennes à bas coût font payer aux passagers un supplément pour pouvoir voyager avec un bagage cabine, un coût estimé entre 7 et 24 euros en moyenne par bagage selon les compagnies, ce qui leur rapporte des millions d'euros par an. Selon les estimations de France Inter, basées sur les données des constructeurs aéronautiques et des compagnies aériennes, cela rapporte plus de 538 millions d'euros par an à Ryanair et 226 millions d'euros à Easyjet.

Concernant la compagnie Transavia, qui a décidé au printemps 2024 de rendre payant les bagages cabine, la projection estimée, sur une année, s'établit autour de 169 millions d'euros.

L'équivalent de quatre Boeing 737 par an

Les revenus tirés des bagages cabine des passagers de Ryanair permettent, à titre de comparaison, d'acheter quatre Boeing 737 max neufs par an, sans coûter d'argent supplémentaire à la compagnie irlandaise, puisque ce sont les passagers eux-mêmes qui placent leurs bagages dans les coffres.

Ces coffres à bagages pourront rapporter encore plus d'argent à l'avenir. L'équipementier français Safran propose de nouveaux coffres à bagages permettant de passer de 104 à 166 valises ou sacs sur un Airbus A320neo. Une véritable manne financière pour les compagnies à bas coût.

Ces estimations se basent sur le nombre de vols opérés chaque jour par chaque compagnie citée ainsi que le prix du bagage cabine rapporté au nombre de places à bagage cabine dans chaque avion.