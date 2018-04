États-Unis : le réacteur d'un avion explose en plein vol

Grosse frayeur pour les 144 passagers et les cinq membres d'équipage du vol New-York-Dallas (États-Unis) mardi 17 avril. Le réacteur gauche du Boeing 737 a explosé en plein vol obligeant l'appareil à atterrir d'urgence. "Il y a eu une explosion et un hublot a été touché. Tout le monde est devenu fou, ça criait, les gens pleuraient", raconte un des passagers du vol. "Ma femme est enceinte de six mois. Nous attendons notre premier enfant. J'ai pris tout le temps qui me restait pour leur écrire un dernier message avec tout mon amour", confie un autre passager, persuadé alors qu'il vivait ses dernières minutes.

Une mère de deux enfants décède

Le Boeing 737 de la compagnie Southwest a décollé mardi 17 avril depuis New York, en direction de Dallas. Mais après 20 minutes de vol, il a fait demi-tour pour atterrir en urgence à Philadelphie suite à l'explosion de son réacteur gauche. Plusieurs débris ont endommagé l'aile et fait exploser un hublot. Grièvement blessée, une passagère, mère de deux enfants, est décédé. Les causes de l'accident restent inexpliquées et l'enquête ne fait que débuter. C'est la première fois qu'une personne perd la vie à bord d'un avion civil américain depuis près de dix ans.

