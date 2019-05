EN IMAGES. Un avion atterrit sans train avant en Birmanie

L'atterrissage d'urgence n'a fait aucun blessé parmi les 89 passagers et membres d'équipage du vol de Myanmar Airlines.

Il a réalisé un exploit. Confronté à une panne de train d'atterrissage, un pilote birman a réussi à poser au sol son avion dépourvu de roues avant, dimanche 12 mai à Mandalay. L'atterrissage de l'Embraer-190 de Myanmar Airlines n'a fait aucun blessé parmi les 89 passagers et membres d'équipage du vol UB-103, selon l'aviation civile birmane.

A footage showing Myanmar pilot saved the day after his aircraft's landing gear failed, forcing the jet into an emergency landing with no front wheels on Sunday morning. @shukla_tarun @JacdecNew @breakingavnews @teamaeronews @ANI @AirportWebcams pic.twitter.com/6ROBP4txj0 — Shafid Shah (@theshafid) May 12, 2019

Further footage from on-board the Embraer 190 Myanmar National Airlines (XY-AGQ) which landed with its nose gear up earlier today at MDL airport, flight #UB103 from Yangon. #AviationDaily #AvGeek pic.twitter.com/6hJFQQOhFq — Aero News (@teamaeronews) May 12, 2019

Le directeur adjoint du département birman de l'aviation civile a expliqué à l'AFP que le pilote avait tenté à plusieurs reprises de faire descendre le train d'atterrissage avant, d'abord via l'ordinateur de bord puis manuellement.

Un "défaut technique"

"Ils ont essayé deux fois, survolant l'aéroport en demandant à vérifier si les roues avant étaient descendues ou pas", a-t-il déclaré, parlant de "défaut technique". "Ils ont dû atterrir avec les roues arrière. Le pilote a pu le faire avec talent. Il n'y a pas eu de victimes."

UPDATE: Myanmar Airline’s Embraer E190 aircraft (XY-AGQ) from Yangon to Mandalay suffered with nose wheel failure on Sunday morning. The aircraft landed with its nose wheel retracted at Mandalay airport. There were 80 passengers on board and no injuries reported. #AviationDaily pic.twitter.com/0sYsqwgwuZ — Aero News (@teamaeronews) May 12, 2019

Nothing like a crew photo after your aircraft makes a successful emergency landing! Myanmar National Airlines flight #UB103 made a forced landing at Mandalay Airport with its nose gear retracted. pic.twitter.com/BwZFYGRFZ1 — Aero News (@teamaeronews) May 12, 2019

Une enquête a été ouverte. Cet incident aérien est le second en une semaine en Birmanie. Mercredi, un avion de Biman Bangladesh Airlines avat connu un atterrissage mouvementé et une sortie de piste à l'aéroport de Rangoun, faisant onze blessés parmi les passagers.