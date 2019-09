Le transport aérien en crise : une quinzaine de syndicats appellent le gouvernement à l'aide

Cette intersyndicale propose, dans une lettre ouverte, une rencontre avec le secrétaire d'Etat aux Transports.

Une quinzaine de syndicats du personnel du transport aérien ont appelé le gouvernement, vendredi 27 septembre, à venir en aide à leur secteur, touché par les difficultés de XL Airways et d'Aigle Azur dont l'arrêt des activités a été annoncé. "Devant l'urgence du dossier, nous vous proposons de nous rencontrer au plus vite afin d'alimenter votre réflexion sur la stratégie qui demain sortira le transport aérien français de la trajectoire mortifère dans laquelle il est engagé", écrivent ces syndicats regroupés en intersyndicale dans une lettre ouverte au secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"C'est avec gravité et colère que nous avons découvert les annonces successives concernant les compagnies françaises Aigle Azur et XL Airways, soulignent les signataires. Gravité en premier lieu, car les pertes d'emplois, directs et indirects, signifient que des femmes et des hommes que nous considérons comme des collègues (...) se retrouvent confrontés à toutes les affres liées à la mort d'une entreprise."

Ils appellent l'Etat à "préserver son tissu économique et social"

Le tribunal de commerce d'Evry a annoncé vendredi qu'aucune offre de reprise n'avait été retenue pour Aigle Azur et ses 1 150 salariés, conduisant la compagnie spécialiste de l'Algérie à cesser son activité dans la soirée. Quant au directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, il a écarté vendredi l'idée de reprendre la compagnie XL Airways, en redressement judiciaire.

Ces syndicats accusent les gouvernements français successifs d'avoir "toujours privilégié des arbitrages en faveur des gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires", les compagnies françaises se retrouvant "privées des leviers de compétitivité qui existent ailleurs". Enfin, ils réclament "un Etat stratège soucieux de préserver son tissu économique et social".