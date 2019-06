Crash de Phuket : un Français, survivant du drame, témoigne 12 ans plus tard

Ils étaient 130 à bord du vol Bangkok-Phuket (Thaïlande) en septembre 2007. Seuls 40 passagers ont survécu au crash. Parmi eux, un touriste français de 23 ans, parti pour des vacances de rêve avec sa fiancée. "Quand on a embarqué dans l'avion, on s'est dit que c'était beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, on voyait que l'avion avait déjà plus de 30 ans", explique Thibaud Lamère, rescapé du crash.

"Plus de chances de gagner au Loto que d'avoir un accident"

"On ne se dit pas que ça va nous tomber dessus. J'aurai eu plus de chances de gagner au Loto que d'avoir un accident", poursuit le survivant. Mais ce que les passagers ignorent, c'est que les pilotes avaient largement dépassé leur temps de vol légal. Les mauvaises conditions météorologiques ont achevé de compliquer l’atterrissage. "On se tenait la main, et il y avait des creux. L'avion commençait à descendre assez rapidement", raconte Thibaud Lamère. Lors de l'impact, il perd connaissance. Quand il se réveille, les pompiers tentent d'éteindre le feu. La neige carbonique a failli le noyer.

Le JT

Les autres sujets du JT