DIRECT. Crash d'un avion de ligne en Ethiopie : sept Français se trouvent parmi les victimes, annonce Ethiopian Airlines

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETHIOPIAN_AIRLINES

: Selon la compagnie, le pilote était expérimenté et le Boeing n'avait "aucun problème technique connu". "Le pilote a mentionné qu'il avait des difficultés et qu'il voulait rentrer" et "il a eu l'autorisation" de faire demi-tour et de repartir vers Addis-Abeba. Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous aurons plus d'informations.

: Quelles sont les raisons du crash d'Ethiopan Airlines ? L'avion est-il en cause ?

: Le pilote a fait état de "difficultés" et a demandé à rentrer sur Addis-Abeba, selon la compagnie aérienne.

: Parmi les victimes du crash figurent : 32 Kenyans, 18 Canadiens, neuf Ethiopiens, huit Italiens, huit Chinois, huit Americains, sept Britanniques, sept Français, six Egyptiens, cinq Néerlandais, quatre Indiens, quatre Slovaques, trois Autrichiens, trois Suédois, trois Russes, deux Marocains, deux Espagnols, deux Polonais, et deux Israéliens. La Belgique, l'Indonésie, la Somalie, la Norvège, la Serbie, le Togo, le Mozambique, le Rwanda, le Soudan, l'Ouganda et le Yémen comptaient chacun un ressortissant à bord.



La nationalité de quatre passagers voyageant avec un passeport de l'ONU n'a pas encore été établie.



: Lors d'une conférence de presse, le PDG de la compagnie a déclaré que 30 nationalités figuraient parmi les passagers et le personnel de bord. Aucun d'entre eux n'a survécu.

: Sept Français se trouvaient à bord de l'avion qui s'est écrasé après son décollage d'Addis-Abeba (Ethiopie) en direction de Nairobi (Kenya), annonce le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines.

: Il est plus que temps de faire un nouveau point sur l'actualité :



Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé près de Bishoftu (Ethiopie). La compagnie précise que 149 passagers et huit membres d'équipage devaient prendre place à bord de l'appareil, mais explique tenter de confirmer "les détails du manifeste des passagers".





L'alerte orange aux vents violents a été étendue à trois autres départements des Hauts-de-France. Elle concerne désormais le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne.





Quinze patients souffrant de maladies rénales sont morts faute de dialyse au Venezuela, alors que le pays est paralysé depuis 48 heures par une panne géante d'électricité, annonce une ONG qui se consacre aux questions de santé, la Coalition des organisations pour le droit à la santé et à la vie (Codevida).





Nous connaissons désormais 18 monuments sélectionnés dans le cadre du Loto du patrimoine. C'est Stéphane Bern, responsable du patrimoine choisi par Emmanuel Macron, qui a dévoilé les monuments qui figureront sur les tickets à gratter. Retrouvez la liste dans notre article.

: Bonjour @Romain et . Cité par la BBC (lien en anglais), Boeing s'est contenté d'affirmer que l'entreprise "suit la situation de près." Dans un communiqué, la compagnie aérienne a précisé que les opérations de recherches et de sauvetage étaient en cours, sans confirmer d'éventuels survivants ou victimes.





: Des infos sur les nationalités des passagers de l'avion ? L'assemblée des Nations unies pour l'environnement commence demain à Nairobi, de nombreux diplomates et certains ministres empruntent des lignes commerciales pour s'y rendre, y compris Ethiopian.

: L'appareil qui s'est écrasé ce matin est le même que celui qui s'est écrasé le 29 octobre dernier, un 737-MAX8, et a été livré, par un malheureux hasard, le lendemain du crash de celui de Lion Air, le 30 octobre 2018. Que fait Boeing ? A-t-on des informations sur les recherches de survivants ? A-t-on des réactions de la part du constructeur américain ?