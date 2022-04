Covid-19 : Easyjet annule plus de 200 vols depuis ce week-end

La compagnie britannique Easyjet a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, tandis que 60 de plus étaient annulés pour la journée de lundi 4 avril, en grande partie à cause d'employés malades du Covid-19. Les perturbation devraient se prolonger cette semaine.

"Nous avons pris des mesures pour atténuer ces perturbations en faisant appel à des employés qui (ne devaient pas travailler) ce week-end" mais la compagnie a dû recourir malgré tout à des annulations, d'après un porte-parole.

"Malheureusement de nouvelles annulations ont été nécessaires" pour lundi et mardi, a-t-il ajouté, s'excusant au nom du transporteur "low cost". La compagnie a confirmé lundi matin que "plus de 200 vols" ont annulés pendant le week-end et qu'"environ 60 de plus" ne pourraient décoller comme prévu lundi. Easyjet a précisé concentrer ses annulations sur des destinations desservies par plusieurs vols "pour donner aux clients davantage d'options pour réserver un nouveau voyage, souvent pour le même jour", selon un communiqué.