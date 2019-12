Bilan carbone : les aéroports parisiens installent des bornes pour financer des projets écologiques

Le transport aérien est un secteur extrêmement polluant. Les aéroports et les compagnies tentent donc de soutenir des projets pour tenter d'alléger un peu le bilan carbone des trajets.

Et si vous faisiez un geste pour la planète au moment de prendre l'avion ? Les passagers des aéroports d'Orly et de Charles-de-Gaulle peuvent désormais apporter une contribution financière à des projets écologiques et solidaires pour compenser leurs émissions carbone, à l'aide de bornes dédiées installées dans les aérogares.

Avec une carte de paiement sans contact, les participants peuvent choisir d'apporter un don d'un montant de 5 à 30 euros pour l'un des trois projets sélectionnés par ADP avec un partenaire : la conservation de la forêt amazonienne au Pérou, le développement de biogaz au Sichuan en Chine et l'accessibilité à l'eau potable au Malawi. Il est également possible de passer par le site ou l'application du groupe pour contribuer.

Ns sommes engagés pr l'#environnement, engagez-vous à nos côtés pour : ➡️ la conservation de #forêt au Pérou

➡️ le développement du biogaz en Chine

➡️ l’accès à l’eau potable au Malawi. RDV ds nos terminaux, sur notre app & sur : https://t.co/RMEztF25Z6 @ClimateSeed pic.twitter.com/pwkAhtPz8R — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 13 décembre 2019

ADP a déjà lancé plusieurs actions pour réduire les émissions de CO2 comme le développement d'énergies renouvelables avec une centrale géothermique, une centrale biomasse, des thermofrigopompes, ou des panneaux solaires photovoltaïques, la performance énergétique des installations, le verdissement des flottes de véhicules et l'accompagnement des compagnies aériennes par des actions pour les aider à réduire leurs émissions au sol, précise le gestionnaire.

Celui-ci affirme que l'ensemble des actions mises en œuvre ont permis une réduction des "émissions internes" des aéroports parisiens de 61% "entre 2009 et 2018".

Les projets fleurissent dans ce secteur très polluant

De nombreuses compagnies aériennes proposent déjà un espace donateur sur leur site. Elles multiplient également les initiatives pour compenser les émissions de CO2 d'un secteur qui est sous la cible des critiques pour ses émissions polluantes.

Air France, par exemple, a annoncé qu'elle compenserait à partir de 2020 toutes ses émissions sur ses vols intérieurs. La compagnie néerlandaise KLM et le groupe hispano-britannique IAG ont des projets de production de biocarburants à partir de déchets ou de résidus. IAG compensera en outre les émissions de ses vols intérieurs à partir de 2020 et la low-cost easyJet a annoncé qu'elle avait commencé le 19 novembre à compenser les émissions de ses vols en souscrivant à des projets verts.