Aviation : Londres-Sydney, le plus long vol sans escale du monde

C. de La Guérivière, K. Toufik, G. Le Goff, T. Dorseuil

La compagnie australienne Qantas va proposer des vols directs pour rejoindre Sydney (Australie) depuis Londres (Royaume-Uni) ou New York (États-Unis). Pour rendre le voyage le plus confortable possible, elle a signé un contrat avec l'européen Airbus, qui doit concevoir des avions adaptés.