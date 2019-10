Aviation : le plus long vol jamais effectué sans escale

New York - Sydney sans escale. Jamais des hommes n'avaient passé 19 heures en vol sans se poser. Dimanche 20 octobre, l'avion a atterri en Australie après un voyage réalisé sous très haute surveillance. "C'est vraiment un moment historique, un grand moment pour l'aviation australienne et pour toute l'aviation mondiale", a indiqué Alan Jones, PDG de la compagnie Qantas.

Un projet en phase de test

À bord du Boeing, l'équipe a été réduite à 49 personnes, dont quatre pilotes bardés de capteurs afin de voir comment leurs corps encaissent le choc. "Je me sens très bien, j'ai suivi les conseils donnés aux passagers de régler leur montre sur l'heure de Sydney dès que nous avons décollé de New York", confie Marie Carroll, passagère. Le projet en phase de test pourrait ouvrir des débouchés commerciaux d'ici quatre ans. Le plus long vol actuel relie Londres (Royaume-Uni) ) à Singapour et il ne dure que 18h30.