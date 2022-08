Aviation : des passagers ont attendu deux jours à l’aéroport de Tel-Aviv

Des passagers excédés, des heures d’attente passées dans le hall d’attente de l’aéroport de Tel-Aviv (Israël), des nourrissons et des personnes âgées dormant à même le sol sans recevoir d’eau, ni de nourriture. Jeudi 25 août 2022, ils étaient une centaine de passagers à embarquer dans un vol en direction de Paris qui s’est transformé en cauchemar. Deux personnes, enregistrées sur le vol d’une autre compagnie, ont embarqué avec eux, avant de partir précipitamment avant le décollage.

52 heures d’attente

Les passagers craignent alors qu’un colis piégé ait été déposé, et certains quittent l’appareil. La police est obligée d'intervenir. Une heure et demie plus tard, une annonce est passée dans l’avion : le quota d’heures des pilotes est dépassé. Les passagers sont débarqués et livrés à eux-mêmes. L’appareil a finalement décollé avec 52 heures de retard. Les passagers demandent réparation et des explications.