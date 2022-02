Airbus enregistre un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros en 2021, le plus important de son histoire

Le patron de l'avionneur attribue ces résultats "remarquables" à la hausse des livraisons d'avions commerciaux, aux activités spatiales et de défense, à la division hélicoptères et à "l'attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité".