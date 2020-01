Airbus annonce un accord de principe pour clore des enquêtes pour corruption

L'avionneur européen déclare ne pas pouvoir en dire davantage pour des raisons juridiques, ces accords n'ayant pas encore été définitivement validés.

Airbus a annoncé, mardi 28 janvier, avoir trouvé un accord de principe avec le parquet national financier (PNF) en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée. L'avionneur européen déclare ne pas pouvoir en dire davantage pour des raisons juridiques, ces accords n'ayant pas encore été définitivement validés.

Le Financial Times (en anglais) a rapporté lundi, à partir de sources proches du dossier, qu'Airbus pourrait accepter de verser environ 3 milliards de dollars (2,72 milliards d'euros) de pénalités pour mettre fin à ces enquêtes.

Airbus fait l'objet d'enquêtes anticorruption sur sa façon de recourir à des intermédiaires pour ses ventes d'avions de ligne, une pratique qui n'a plus cours depuis 2014 selon ses dirigeants. Le groupe a déjà dit par le passé coopérer aux enquêtes du PNF français, du SFO (Serious Fraud Office) britannique et des autorités américaines.