Air France : à la conquête de l'Amérique

Air France prend un virage à 180 degrés. Elle s'était lancée dans le low-cost long-courrier avec Joon. Un an après son lancement, la filiale a finalement été rangée au placard. Pour gagner des clients, Air France mise désormais sur le haut de gamme. Mais cela suffira-t-il à remporter de nouvelles parts de marché ? Des clients embarquent sur le tout premier vol d'une toute nouvelle ligne vers les États-Unis. Un Paris-Dallas. Dans l'avion, 80% de clients étrangers, plutôt convaincus par la compagnie française.

Air France veut rattraper son retard sur ses concurrents

Air France a spécialement équipé cet avion d'une nouvelle cabine, avec un soin particulier en classe affaires, qui concentre près de 40% de ses revenus. Les sièges peuvent se transformer en couchettes. Pour l'instant, seule la moitié des avions en sont équipés. D'ici deux ans, toute la flotte sera équipée de ces sièges en classe affaires pour rattraper le retard pris par Air France sur ses concurrents. Dans l'avion, on trouve aussi de nouveaux écrans HD, plus large, et du wi-fi à bord.

