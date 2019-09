Aigle Azur : des milliers de voyageurs privés d'avion

Les passagers sont dans l'incertitude, en quête de réponse. L'annulation de tous les vols d'Aigle Azur, à partir de vendredi 6 septembre au soir, sonne la fin des vacances. Vendredi matin, le comptoir de la compagnie aérienne de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) est vide. Les clients sont désemparés. Pas de personnel, et la compagnie n'est pas de nature à rassurer les passagers. Les voyageurs sont amers. Des milliers de Français sont bloqués. Depuis jeudi soir, Aigle Azur les invite à contacter leur assurance ou leur agence de voyages. Par défaut, un site dédié a été mis en place pour déclarer leur préjudice.

Deux scénarios de reprise possibles

Que va-t-il advenir des 1 150 salariés de l'entreprise ? "C'est la grande interrogation. Un syndicat a déjà appelé à manifester samedi au terminal 4 de l'aéroport d'Orly, où se situe Aigle Azur. En attendant, les dossiers de reprise peuvent toujours être déposés jusqu'à lundi 9 septembre à midi. L'État a d'ailleurs fait savoir qu'il cherchait lui aussi activement un repreneur, avec deux pistes sur la table : la première, une reprise totale de la compagnie, avec une restructuration possible de l'entreprise ; la deuxième, une scission des activités d'Aigle Azur, avec d'un côté le long-courrier, et de l'autre le moyen-courrier, repris par plusieurs entreprises du secteur. Ces 1 150 salariés sont aujourd'hui inquiets et attendent lundi prochain pour connaître les projets de reprise", explique le journaliste Julien Duponchel, en duplex depuis l'aéroport francilien.

