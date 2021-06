Aéroports de Paris : les syndicats appellent à la grève du 1er au 5 juillet pour protester contre des baisses de salaire

Attention si vous comptez vous envoler pour les vacances. L'ensemble des organisations syndicales d'Aéroports de Paris ont lancé mardi 1er juin un appel à la grève du 1er au 5 juillet pour obtenir le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail, qui doit entraîner des baisses de salaire, et du plan de sauvegarde de l'emploi qui l'accompagne. Des manifestations sont également prévues sur les plateformes d'Orly et de Roissy.

Le projet de la direction va "supprimer définitivement plus d'un mois de salaire à tous les salariés et les obliger à accepter des mobilités géographiques génératrices de temps de trajets supplémentaire", dénoncent la CGT, la CFE-CGE, l'Unsa, la CFDT et FO dans un communiqué commun.

Le plan prévoit en effet de supprimer certaines primes, ce qui aboutirait à des baisses de salaire allant de 4 à 8%, selon la direction. En cas de refus, le salarié s'expose à un licenciement par le biais du plan de sauvegarde de l'emploi. L'objectif pour le groupe est de réaliser des économies dans un contexte de pandémie mondiale qui a considérablement affecté l'activité des aéroports.