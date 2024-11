En images Guerre au Proche-Orient : au Liban, les déplacés rentrent chez eux après le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah

Quelques heures après l'entrée en vigueur de la trêve, des milliers de déplacés ont pris le chemin du retour. L'année d'hostilités et les deux mois d'offensive israélienne ont poussé environ 900 000 personnes à fuir leur résidence, selon le gouvernement libanais.

Après deux mois d'une guerre ouverte qui a fait plus de 3 800 morts, selon les autorités, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi 27 novembre au Liban. Formant d'importants embouteillages dès l'aube, autour de la capitale Beyrouth, des milliers d'habitants déplacés ont pris la route à bord de voitures et de minibus surchargés, afin de retourner dans leurs villes et villages, parfois détruits. L'armée israélienne a néanmoins appelé les civils à ne pas s'approcher de ses positions à la frontière.

La joie est visible dans les rues de Dahyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, où les habitants se préparent à rentrer chez eux après plus d'un an de guerre, le 27 novembre 2024. Certains arborent des drapeaux du Hezbollah. (NAEL CHAHINE / MIDDLE EAST IMAGES / AFP)

Dans la banlieue de Beyrouth, les routes menant au sud du pays ont été prises d'assaut par les déplacés souhaitant rentrer chez eux, le 27 novembre 2024. Sur l'autoroute côtière, un flux intense de véhicules a débuté dès l'aube et s'est poursuivi jusque tard dans la nuit. (HOUSSAM SHBARO / ANADOLU / AFP)

Sur le chemin du retour dans le quartier de Dahiyeh, à Beyrouth, de nombreux partisans du Hezbollah brandissent le drapeau jaune de l'organisation islamiste, le 27 novembre 2024. (HOUSSAM SHBARO / ANADOLU / AFP)

Un homme décharge sa voiture à son arrivée à Chebaa, dans le sud du Liban, le 27 novembre 2024. (AFP)

Dans la ville de Chebaa (sud du Liban), de nombreux bâtiments ont été détruits ou endommagés, pilonnés par l'armée israélienne au cours des dernières semaines, le 27 novembre 2024. (RAMIZ DALLAH / ANADOLU / AFP)

Sur la route du retour, à Cana, une fillette est assise à bord une voiture ornée d'un portrait de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué par l'armée israélienne. Certains déplacés ont collé aux vitres des photos du leader charismatique du mouvement islamiste libanais, le 27 novembre 2024. (ANWAR AMRO / AFP)

Un habitant marche au milieu des décombres dans le village de Zibqin, dans le sud du Liban, le 27 novembre 2024. De nombreux déplacés qui avaient fui la guerre ont retrouvé leur logement endommagé ou détruit. (ANWAR AMRO / AFP)

Dans la ville frontalière de Chebaa, de nombreux bâtiments ont été détruits ou endommagés. (RAMIZ DALLAH / ANADOLU / AFP)

Des enfants arrivent chez eux à Cana, dans le sud du pays, le 27 novembre 2024. Les deux mois de guerre ont provoqué le déplacement de plus de 400 000 jeunes, selon l’Unicef. (ANWAR AMRO / AFP)

Des femmes se retrouvent après avoir regagné leurs maisons dans la ville de Cana, dans le sud du Liban, le 27 novembre 2024. (ANWAR AMRO / AFP)