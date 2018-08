VIDEO. Quand la télé française découvrait le "surfing"

Un sport originaire d’Hawaï

Aujourd’hui ce sport de glisse est réputé dans le monde entier. Le 30 Août 1961, la télé française découvre le "surfing" ou plus communément, le surf. À cette période, il se médiatise alors très vite : dans des journaux et magazines spécialisés mais aussi à la télé… on parle des vagues de la Côte basque, des évènements et compétitions qui s’y déroulent et des surfeurs français.

Ce sport qui consiste à glisser sur les vagues au bord de l'océan, debout sur une planche existe depuis des milliers d’années. Et l’idée principale n’a pas changé : cela consiste toujours à monter sur la fameuse planche et de se laisser pousser par la vague. Mais dans les années 60, c’est l’étonnement et l’admiration qui sont au rendez-vous. "Un nom mystérieux mais un sport sans mystère", ironisait le journaliste.

La prononciation est encore incertaine mais l’attrait pour cette activité sportive est sans équivoque. "Sans doute penserez-vous à présent que le "surfing" est un sport passionnant comme l’ont prouvé, pour la première fois en France, les champions de Biarritz". La plupart des experts et sources s'accordaient à penser que le surf aurait trouvé ses origines à Hawaï.