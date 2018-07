VIDEO. Pour respecter l’environnement en vacances, 3 destinations éco-responsables

Au Kenya, les populations locales impliquées

Le Kenya compte quelques cinquante-cinq réserves et parcs nationaux, ce qui représente 8 % du territoire. Ces sanctuaires abritent des espèces rares comme les rhinocéros noirs, les lycaons ou encore les généruks.

Dans un souci de préservation de ces espaces, le gouvernement a mis en place des “Conservancies“. Ce dispositif requiert l’aide des populations locales afin de veiller sur la faune. En retour, elles reçoivent les retombées économiques du tourisme. Aujourd’hui, cent-soixante Conservancies existent dans l’ensemble du pays et permettent à plus de 700 000 foyers de vivre.

Le Bhoutan, un pays protectionniste

Au Bhoutan, petit pays coincé encore la Chine et l’Inde, le protectionnisme est le mot d’ordre. Cette monarchie bouddhiste, qui refuse le tourisme de masse, ne s’est ouvert au monde, pour la première fois, qu’en 1974. Ainsi, tout voyage doit être organisé par une agence validée par l’État. Le but ? protéger l’environnement ainsi que la culture bhoutanaise.

Les touristes qui veulent s’y rendre doivent donc payer des tarifs prohibitifs : comptez 215 euros par jour et par personne.

Au Costa Rica, 100 % d’énergies renouvelables produites

Le pays est un pionnier en matière d’écotourisme. Pas moins de 30 % du territoire costaricain est protégé par des réserves et des parcs naturels.

Dès 1997, le gouvernement a créé le label CST ou “Certification pour le Tourisme Durable“. Pour l’obtenir, certaines conditions doivent être respectées comme ne pas utiliser de produits nocifs, ne pas émettre de pollution ou employer les communautés locales.

À ce jour, deux-cent-vingt-sept logements, soixante-treize agences de voyages et sept parcs thématiques bénéficient de ce label.

Toutes ces infrastructures viennent compléter la vision d’un pays globalement tourné vers l’écologie. En effet, 100 % de l'électricité du pays provient d'énergies renouvelables.