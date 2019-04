VIDEO. Les \"mains de Dieu\" ou un des ponts les plus surprenants au monde

Cette oeuvre architecturale attachée à flanc de montagne a ouvert en juin 2018, non loin de la ville de Da Nang au Vietnam. Pour l'atteindre, les visiteurs auront entre temps emprunté l'un des plus longs parcours de téléphériques au monde : plus de 5 km pour atteindre le sommet, suspendu au-dessus d'une forêt luxuriante. Ce "Golden Bridge" permet de connecter la station de téléphérique à des jardins aménagés situés sur la montagne, en admirant le panorama au passage.

D'une longueur de 150 mètres, le pont est soutenu par deux piliers en forme de mains géantes, censées figurer des mains divines unissant l'homme à la nature.