"Quand on est en vacances, spontanément, on va changer de rythme de vie. Nos prises alimentaires vont se décaler, on va sauter des repas, on ne va pas manger les mêmes quantités." Pourquoi on est fatigués quand on rentre de vacances ? Pour Brut, Dr. Vanessa Slimani, psychiatre spécialiste du sommeil, explique pourquoi c’est normal et naturel de ressentir de la fatigue après ses vacances.

“En vacances, on vit sur nos rythmes biologiques, donc c’est parfait, on va s’endormir à une heure du mat’, on va se réveiller à 9, 10h, donc il n’y a pas de dette de sommeil, mais quand vient la rentrée et qu’il faut se rephaser, eh bah c’est là qu’il y a des perturbations de rythme parce que s’endormir à 2h du matin quand le réveil sonne à 7h, très vite on est fatigué, on est somnolent, on est déprimé, on n’arrive pas à se concentrer.”

“En vacances, le cerveau va entrer en repos”

“Chaque année, à la rentrée, on a une augmentation des demandes de consultations pour fatigue et les plaintes qu’on va retrouver associées à la fatigue, les difficultés de sommeil, les troubles de la concentration“. Être fatigué en revenant de vacances, c’est un phénomène courant selon Vanessa Slimani, psychiatre spécialiste du sommeil. Pour elle, le cycle “veille-sommeil” a tendance à se décaler lorsque nous sommes en vacances, ce qui nous ferait perdre notre rythme habituel. “On va avoir tendance à se coucher plus tard ou plus tôt, à modifier notre réveil, plus ou moins introduire des siestes, qui n’étaient pas là, et tout ces changements-là, dans notre activité de vacances, sont des messages qui sont envoyés à l’horloge biologique et qui vont changer le rythme habituel."

Pour reprendre un rythme normal, l’experte conseille avant tout de reprendre progressivement “le rythme de notre vie professionnelle”. “Il faut faire le deuil, déjà, des vacances, il faut accepter de se remettre dans un rythme où le réveil sonne à heure fixe. Il faut aussi restaurer une régularité dans les prises alimentaires, parce que nos prises alimentaires interviennent directement dans la régulation du cycle veille-sommeil.”